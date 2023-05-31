Подмосковье 31 мая 2023, 11:35 Новое оборудование для диагностики патологий ЖКТ поступило в больницы Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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Больницы Подмосковья получили новое видеоэндоскопическое оборудование. Его будут использовать для исследования органов ЖКТ и нижних отделов дыхательных путей. Технику закупили по поручению губернатора области Андрея Воробьева.

Больницы Подмосковья получили новое видеоэндоскопическое оборудование. Его будут использовать для исследования органов ЖКТ и нижних отделов дыхательных путей. Технику закупили по поручению губернатора области Андрея Воробьева.

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, в прошлом году больницы области получили свыше 200 единиц видеоэндоскопической техники на сумму более 1,7 миллиарда рублей. С начала этого года они получили еще шесть аппаратов.

«Для проведения качественной диагностики большое значение имеет наличие современного медицинского оборудования», — отметила она.

Технику поставили в больницу Лотошина, Пушкино, Серебряных Прудов, Талдома и Сергиева Посада. Поликлиника в Краснозаводске также получила новый видеогастроскоп.

«Новый видеогастроскоп упрощает процесс диагностики. Важно понимать, что помимо стандартных патологий — язвенной болезни желудка, эрозий, мы можем диагностировать и онкологию. Сама процедура стала менее дискомфортной, так как трубка для введения в пищевод стала тоньше и эластичнее», — рассказал эндоскопист Краснозаводской поликлиники Михаил Макаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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