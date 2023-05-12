Подмосковье 12 мая 2023, 14:30 Новое оборудование для диагностики и лечения появится в МОНИИАГ в 2023 году

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Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии получит новое оборудование на общую сумму более 320 миллионов рублей в этом году. Там также заменят хирургическую роботическую систему Да Винчи, которая прослужила 10 лет. На ней уже провели свыше 1,3 тысячи операций.

Новое оборудование закупят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение». По словам заместителя главврача по технике Андрея Ожогина, в прошлом году институт получил свыше 120 новых аппаратов. Это видеоэндоскопические стойки, прибор для проведения внутриутробных операций, инкубаторы и реанимационные установки.

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«Среди техники, которая была установлена в нашем НИИ, хирургические видеоэндоскопические стойки, прибор для проведения внутриутробных операций, инкубаторы и реанимационные установки для новорожденных, а также новейшее лабораторное оборудование и другая техника на сумму свыше 395 миллионов рублей», — сказал он.

В этом году в клинику также поставят оборудование, позволяющее выявлять отклонения в структуре и числе хромосом, которые могут стать причиной бесплодия и генетических заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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