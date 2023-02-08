Подмосковье 08 февраля 2023, 10:11 Новое оборудование для детской реанимации появилось в роддоме в Одинцове

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Роддом в Одинцове оснастили детским реанимационным столиком, ультразвуковым оборудованием и передвижным рентгеновским аппаратом. Теперь все необходимые обследования, включая скрининг, делают в одном месте. Благодаря современным технологиям врачи могут поставить диагноз на ранней стадии.

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Больше не нужно отправлять недоношенных детей в соседние перинатальные центры. Одинцовские врачи выхаживают новорожденных с 33-й недели. Пока малыши не наберут вес, они находятся в специальных инкубаторах.

В реанимационной палате созданы все необходимые условия для маленьких пациентов. Опытные врачи рассказывают: чтобы выходить таких детей, в помещении должно быть темно, тепло и тихо. За состоянием младенцев наблюдает медсестра, на ее рабочем месте есть система отслеживания показателей.

«Допустим, ребенок родился — и у нас проблема: видим, что дыхательная недостаточность. Этот аппарат нам даст возможность быстро сделать снимки в электроном цифровом формате», — рассказал заведующий Одинцовским родильным домом Нарт Кунешко.

В этом году в Одинцовском роддоме планируют принять около 3,5 тысячи родов. В учреждении оборудованы 12 родильных залов, где проходят партнерские роды по системе обязательного медицинского страхования. Также по желанию рожениц возможно вертикальное родоразрешение.

Чтобы узнать, как записаться на прием к врачу и какие документы нужно собрать, в регионе работает единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы ответить на все интересующие вопросы по номеру: 8 (800) 550-30-03.

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