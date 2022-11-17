Подмосковье 17 ноября 2022, 11:21 Новое неврологическое отделение в Одинцове оказало помощь 80 пациентам

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Медицинская помощь пострадавшим от инсульта в городском округе Одинцово стала еще доступнее. В Никольской больнице открылось первичное сосудистое неврологическое отделение. Лечение там прошли уже более 80 человек.

Первичное сосудистое неврологическое отделение с кабинетом компьютерной томографии работает круглосуточно, ведь пациентам с инсультом важно оказать медицинскую помощь в первый час.

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В экстренном режиме медики могут определить тип и локализацию инсульта. В стационаре есть массажный кабинет с залом ЛФК, где проводят раннюю реабилитацию пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

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Помимо высокотехнологичного оборудования, пациентам необходимы профессиональный уход и внимание.

«Каждому пациенту мы делаем углубленное обследование, эхокардиографию, УЗИ сосудов, что позволяет выявить нам соматическую патологию, патологию сердца. Это влияет на то, как правильно вести пациента и назначить ему дальнейшую тактику лечения для профилактики повторного инсульта», — рассказала заведующая первичного сосудистого отделения Наталия Чернова.

В отделении развернули 24 койки круглосуточного пребывания и шесть коек реанимации. Сейчас там проходят лечение 20 человек.

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