Новое место отдыха у водоема планируют создать в Звездном Городке до конца года

К концу года в Звездном Городке может появиться новое место отдыха на берегу водоема. В собственность округу передали еще более 20 гектаров федеральной земли. Ее планируют благоустроить для досуга жителей.

Это отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. А прежде переданный участок использовали в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Учреждение и разместило здесь искусственный водоем. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин. Уже после передачи участка администрация Звездного Городка планирует создать вокруг водоема рекреационную зону, которая станет еще одной точкой притяжения для жителей Андрей Разин. Как рассказала министр Наталья Адигамова, для передачи земли требовалось провести обследование водоема, чтобы подтвердить его искусственное происхождение.