Новое место для отдыха в Луховицах. Дети смогут покататься на скейтах, а взрослые поиграть в бадминтон

Благоустройство новой пешеходной зоны в Луховицах начнется в марте. Работы выполнят за шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новая пешеходная зона появится в Луховицах, между улицами Тимирязева и Первомайской. Работы по ее благоустройству стартуют в марте 2020 года. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, игровые спортивные и детские площадки с наливным резиновым покрытием, площадки для массовых мероприятий. Предусмотрена установка фонарей освещения, обустройство парковочных мест и размещение мобильных торговых точек.

Элементы благоустройства пешеходной зоны в Луховицах:

декоративные клумбы;

скамьи и урны;

спортивная площадка для игры в бадминтон;

столы для игры в настольный теннис;

детский скейт-парк;

велопарковки.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Пешеходная зона в Луховицах появится по программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 год. На это выделено около 46 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Начало строительства намечено на март текущего года, работы продлятся шесть месяцев.

За благоустройство общественного пространства между улицами Тимирязева и Первомайская проголосовало больше всего жителей на портале «Добродел» и на голосовании по формированию комфортной городской среды. Площадь пешеходной зоны составит 1,7 гектара. Дорожку длиной 600 метров выложат брусчаткой, вдоль нее установят лавочки и освещение.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков пообещал, что центральную часть муниципального образования ждут положительные перемены.

«При подготовке проекта несколько раз встречались с луховичанами, проживающими на улице Тимирязева, обсуждали, что конкретно хотят видеть жители на территории прогулочной зоны. В социальных сетях проводили голосование, призывали людей к обсуждению. По итогам народного обсуждения проект прогулочной зоны включает: входную арку, лавочки с урнами, освещение, газоны, брусчатку, детскую игровую зону, скейт-парк, площадку под бадминтон, два теннисных стола, зону для проведения массовых мероприятий, широкую парковку для автомобилей и велопарковку», — уточнил Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Местная жительница Наталья Вакулова пожаловалась, что между улицами Первомайская и Тимирязева гулять было негде и отсутствовали места детского досуга. «Проект замечательный. Очень красиво! Мы этих перемен очень ждем. Получится отличное место для прогулок пожилых людей и женщин с колясками», — сказала Наталья Вакулова.

В 2020 году на формирование комфортной городской среды в Подмосковье планируют потратить 12,6 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда — средства федерального бюджета. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин пояснил, что за год в регионе планируется благоустроить 50 общественных пространств в 43 муниципалитетах, в том числе пять, победивших в конкурсе Минстроя в 2019-м: пять площадей, пять набережных, восемь парков и 32 зоны отдыха.