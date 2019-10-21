Восстановиться станет проще. Новое медоборудование поступило в Одинцовскую больницу

Новое современное оборудование установили в Одинцовской центральной районной больнице. Для медучреждения был приобретен наркозно-дыхательный аппарат (в отделение противоопухолевой химиотерапии) и аппарат УЗИ (в урологическое отделение), аппараты для суточного мониторинга артериального давления и ЭКГ в амбулаторных условиях.

Медицинское оборудование приобрели в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья». До конца года в детскую поликлинику и приемное отделение Одинцовской ЦРБ будут закуплены два рентген-аппарата.

Как рассказал главный врач Одинцовской центральной районной больницы Игорь Колтунов, передвижной рентген-аппарат «C-дуга» поступил в стационар в Звенигороде. По словам медика, он широко применяется в различных сферах медицины — в травматологии, ортопедии, хирургии, педиатрии, нейрохирургии, а с его помощью можно выполнять малоинвазивные оперативные вмешательства, что способствует сокращению срока реабилитации пациентов.

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В сентябре завершился ремонт в поликлинике Звенигородской больницы. Многодетная мама Елена Ташматова посещает медучреждение достаточно часто, ведь в ее семье воспитываются восемь детей, двое из которых — с ограниченными возможностями здоровья. Раньше попасть на прием к врачу было непросто, вспоминает многодетная мама, а теперь есть и пандусы, и вместительная колясочная.

«После ремонта стало чисто, ярко. Появились пандусы для особенных деток и отдельный вход в педиатрическое отделение. Раньше было очень неудобно, а теперь есть еще и большая теплая колясочная. В самом детском отделении обустроили большой уютный холл. Детки могут посмотреть мультфильмы, а могут поиграть в развивающие игры. Теперь в ожидании своей очереди к врачу они не скучают», — оценила модернизацию Елена Ташматова.

А в Звенигородской больнице продолжаются масштабные ремонтные работы. Полностью завершить ремонт запланировано до конца марта 2020 года. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заверил, что основной ремонт уже завершен.

«После ремонта открыта операционная, она оснащена современным медицинским оборудованием, анестезиологическими и хирургическими консолями на два стола. В реанимации появилась система ламинарных потоков, которую запустят после установки системы охлаждения», — рассказал Андрей Иванов.

Уже в ближайшее время в Звенигородской больнице начнут использовать эндоскопические аппараты — колоноскоп и гастроскоп. А до конца 2019 года больница получит новое оборудование — колоновидеоскоп и гастровидеоскоп.