Аппараты для рентгена и флюорографии. Новое медоборудование поступило в больницы Подмосковья

Еще 36 медицинских аппаратов поступило в больницы и поликлиники Московской области за последние две недели. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Среди нового оборудования флюорографы, маммографы, а также аппараты для рентгена и магнитно-резонансной томографии.

«Оснащение медорганизаций новым оборудованием — одна из наших ключевых задач. Только за последнее время в больницы и поликлиники региона поступило более 80 единиц тяжелого оборудования. После монтажа и наладки оно будет введено в работу. Это сделает диагностику многих заболеваний более качественной и доступной для жителей Подмосковья», — рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.

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Закупили аппараты по нацпроекту «Здравоохранение». Всего в этом году в подмосковные медицинские учреждения поступило 146 единиц тяжелого оборудования.