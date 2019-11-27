Новое медоборудование поступило в больницу Дзержинского. Оно поможет установить диагноз и сэкономить время

В городском округе Дзержинский в городскую больницу поступило новое медицинское оборудование, в том числе аппарат УЗИ, рентгеновский аппарат С-дуга и эндоскопическая стойка. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Оборудование в Дзержинской городской больнице закуплено по программе «Здравоохранение Подмосковья на 2019-2024 годы».

В перечне новой техники — портативный УЗИ-аппарат. Он снабжен рядом инструментов для использования в анестезиологии и реанимации, офтальмологии, флебологии, ревматологии, маммологии, поддержки малоинвазивных вмешательств, спортивной медицине. Новое диагностическое оборудование полностью исключает человеческий фактор, дает подробную карту исследуемой области и экономит много времени работникам больницы.

Обновление и в кабинете ЛОРа: приобретенное оборудование поможет не только при прохождении первичной диагностики, но и последующего лечения. Комплекс имеет систему ирригации и аспирации. Врач может лучше проводить исследования гайморовых пазух, а видеосистема с эндоскопами гарантированно позволит поставить правильный диагноз.

В хирургии установлена рентгеновская диагностическая передвижная С-дуга. Этот аппарат помогает доктору видеть более четкое изображение, при этом доза облучения — минимальна. Теперь каждая операция в отделении проходит с помощью С-дуги.

«Мобильный рентген-аппарат позволяет обеспечить максимально качественную визуализацию органов и операционного поля во время хирургических вмешательств, а также проводить постоянную рентгеноскопию в условиях операционной с минимальной дозой облучения пациентов», — пояснила главный врач Дзержинской городской больницы Лира Овезова.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Еще одним ценным приобретением в хирургии стал современный наркозно-дыхательный аппарат. Он необходим для врачей-анестезиологов. Оборудование уже протестировано и используется. Теперь в обновлении нуждаются операционные столы.

В отделение гинекологии совсем скоро будут использовать новую эндоскопическую стойку для лапароскопии. Это помощник для размещения оборудования для диагностики, а также мединструментов. Внешне она похожа на многоярусную тележку, а по факту упрощает работу врачей, и пациенты получают услугу быстрее и комфортнее.

Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова рассказала, что ее почта «порой разрывается от обид и жалоб на здравоохранение». Людей волнует и дефицит кадров, и бюрократия, и нехватка оборудования. Глава муниципалитета напомнила, что губернатор области еще в начале года говорил, что 40% жителей указывают на серьезные недочеты в здравоохранении.

«Но признавая проблемы, мы боремся с ними. Часть вопросов удается решить благодаря программе губернатора „Здравоохранение Подмосковья“. Мы увидели новое оборудование, которое выводит нашу медицину на более высокий уровень. Профильные врачи ждали его с особым нетерпением. Оно не просто доставлено, оно уже установлено, подключено и активно используется», — сделала акцент Людмила Иванова.

По ее словам, список медицинского оборудования, которое Дзержинская городская больница планирует получить в 2020 году, уже составляется. Власти округа совместно с главврачом больницы Лирой Овезовой готовят обращение в Министерство здравоохранения Московской области.