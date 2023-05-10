Подмосковье 10 мая 2023, 10:48 Импортозамещение газового медицинского оборудования наладят в Дубне «ВестМедГрупп»

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Компания «ВестМедГрупп» запустит серийный выпуск нового медоборудования в особой экономической зоне «Дубна». Его будут применять для источников медицинских газов, генераторов кислорода, вакуумных и компрессорных станций.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, компания работает в Дубне с 2016 года и ежемесячно выпускает около 25 тысяч единиц продукции. Открытие дополнительных цехов позволит нарастить объемы производства минимум в два раза.

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«К концу 2023 года она планируется вывести на рынок широкий ассортимент диагностического оборудования, что станет серьезным вкладом в решение задач импортозамещения в медицинском сегменте», — добавила Зиновьева.

Для реализации проекта по импортозамещению компания завершает первый этап строительства научно-производственного комплекса площадью свыше семи тысяч квадратных метров.

Генераторы кислорода помогают формировать резерв газа и обеспечить его подачу непрерывно и с постоянным давлением. Вакуумные станции используют для создания стабильного уровня вакуума и необходимого режима разрежения. Эти и другие функциональные комплексы создавались для медицинской сферы, но используются и в промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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