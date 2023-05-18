Подмосковье 18 мая 2023, 10:55 Новое медицинское оборудование для беременных поступило в больницы Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Фетальные мониторы, с помощью которых проводятся исследования плода, закупили для подмосковных больниц. С начала года передано уже девять таких аппаратов.

Техника измеряет сердечную деятельность плода, фиксирует сокращения матки и выявляет патологические изменения.

Реклама

«Мы продолжаем оснащать наши женские консультации и роддома современным оборудованием. С начала года поступило девять фетальных мониторов на сумму 6,5 миллиона рублей. В ближайшее время поступит еще два», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новую метдехнику получили Московский областной центр охраны материнства и детства, а также Клинская, Истринская, Одинцовская больницы и Наро-Фоминский перинатальный центр.

«Нам предоставили два фетальных монитора. С их помощью проводится КТГ-исследование — это одна из методик определения состояния плода. Новые аппараты более современные, легкие в использовании, позволяют точнее определить те или иные нарушения состояния плода», — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».