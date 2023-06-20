Подмосковье 20 июня 2023, 00:30 Новое литературное кафе «Кофе у Крупской» открыли в Губернской библиотеке в Королеве Московская губернская универсальная библиотека

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Литературное кафе «Кофе у Крупской» открыли в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Название посвятили супруге Владимира Ильича Ленина, имя которой носило учреждение с 1978 по 2017 год.

В честь открытия заведения Губернская библиотека организовала литературный праздник. На мероприятии выступили поэты и музыканты, также организаторы провели тематическую викторину и мастер-классы для детей.

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В новом кафе установили стеллажи с книгами. Посетители могут сидя за столиками читать и обсуждать литературу с единомышленниками. Также владельцы оборудовали уголок с проигрывателем для виниловых пластинок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе проведут сотни мероприятий.

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