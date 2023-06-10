Подмосковье 10 июня 2023, 00:30 Новое летнее меню подготовили в сыроварне Олега Сироты в Истре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сыроварня Олега Сироты в Истре разработала для гостей летнее меню, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ассортимент добавили окрошку, суп «Минестроне», сэндвич с тунцом, пиццу, закуски и многое другое.

В предстоящие праздничные выходные 10,11 и 12 июня в заведении пройдет фестиваль «необычного сыра». На мероприятии авторскую продукцию представят профессиональные фермеры, посетители смогут приобрести мясные и рыбные деликатесы, а также сладости и домашний мед.

Реклама

Кроме того, молочные продукты собственного производства выставят и представители сыроварни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».