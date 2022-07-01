Новое колесо обозрения в Химках будет вдвое больше старого

Колесо обозрения, которое установят в главном парке Химок, готово на 70%. Его диаметр составил 50 метров, а кабинки оборудуют кондиционерами и системой обогрева. Об аттракционе рассказала глава округа Дмитрий Волошин.

Старое колесо обозрения в парке демонтировали несколько лет назад. Местные жители попросили установить новое, и их просьбы были услышаны.

«Сейчас аттракцион в производстве и готов на 70%. Новое колесо обозрения установят на том же месте, что и старое, демонтированное несколько лет назад. Новый аттракцион будет почти в два раза больше предыдущего и сможет работать в любое время года», — рассказал Дмитрий Волошин.

На колесе диаметром 50 метров расположатся 24 кабинки. В них одновременно смогут покататься 144 человека. Внутри установят систему обогрева и кондиционеры, что позволит пользоваться аттракционом круглый год.

Первый этап благоустройства парка еще продолжается: демонтировали старую тротуарную плитку, бордюры, лавочки и детскую площадку. Скамейки и брусчатку используют в других местах городского округа, чтобы дать им вторую жизнь. Рабочие уже подготовили основание для велодорожек, траншею для кабельных сетей и забетонировали основание будущего фонтана. Второй этап работ начнется весной следующего года — приступят к преображению набережной, концертной эстрады, проложат экотропы и установят теневые навесы.