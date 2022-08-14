Новое колесо обозрения появится в парке Толстого в Химках

Благоустройство Химкинского лесопарка и парка Толстого завершат в 2023 году. В парках появятся колесо обозрения, пляжная зона и фуд-корт.

Проверить ход работ по реконструкции парка Толстого и территорию Химкинского лесопарка, которую начнут благоустраивать этим летом, приехал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Парк Толстого — центральный городской парк, место притяжения жителей всех Химок. Его реконструкция — долгожданное для нас событие. Работы проведем в два этапа. Полностью обновленный парк откроем осенью следующего года», — отметил Дмитрий Волошин, глава округа.

Площадь парка составляет 25 гектаров. До конца 2022 года обновят 12 гектаров территории парка. На данный момент на 80% заменили брусчатку, установили новые скамейки, а также завершили прокладку коммуникаций под сухой фонтан. Осенью здесь установят новые опоры освещения, памп-трек и скейт-парк. По просьбе жителей также оборудуют зону фуд-корта.

Следующий этап работ проведут в 2023 году. После этого в парке обустроят набережную и пляжную зоны, реконструируют концертную эстраду, проложат экотропы вдоль канала имени Москвы и установят детские тематические площадки.

Доминантой парка станет новое колесо обозрения высотой 50 метров. На нем расположатся 24 кабинки, каждая вместимостью до шести пассажиров. Их оснастят системой обогрева и кондиционером. Колесо появится в парке по просьбе жителей.

В августе начнется также первый этап благоустройства Химкинского лесопарка, который продлится до октября. Начало второго этапа запланировано на апрель 2023 года.

«Площадь Химкинского лесопарка — 132 гектара. Это самая большая лесопарковая зона в округе. Жители просили ее благоустроить. Это стало возможным благодаря программе губернатора „Парки в лесу“. Когда завершим работы, это место станет комфортным и безопасным для отдыха», — отметил Дмитрий Волошин.

Территорию лесопарка очистят от сухостоя, обустроят экотропы и велодорожки, детскую и спортивную площадки, зону для пикника, установят новые опоры освещения, скамейки, урны и камеры видеонаблюдения. Планируется также благоустроить родник Святого Георгия и прилегающую к нему территорию.

Основной идеей проекта стало сохранение здорового леса. Строители проведут все работы максимально бережно, не вмешиваясь в экосистему лесопарка. Завершат благоустройство осенью 2023 года.

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