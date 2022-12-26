Подмосковье 26 декабря 2022, 10:41 Новое индустриальное здание в Пушкино создаст около 3 тысяч рабочих мест

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Здание площадью более 100 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в городском округе Пушкино. Индустриальный объект создаст около трех тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья.

«В декабре девелопер PNK group получил разрешение на ввод в эксплуатацию индустриального здания площадью 107 тысяч квадратных метров на территории „PNK парка Пушкино 2“. Реализация проекта позволит дополнительно создать три тысячи рабочих мест в индустриальном парке», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции в проект составили более семи миллиардов рублей. Здание построили на территории индустриального парка, площадь которого составляет 104 гектара. Он расположен на Ярославском шоссе в 20 километрах от МКАД.

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За четыре года регион осуществит 130 проектов импортозамещения, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, до конца 2022-го запустят 21 производство, где создадут более трех тысяч рабочих мест.

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