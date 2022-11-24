Подмосковье 24 ноября 2022, 11:50 Новое индустриальное здание в Дмитрове поможет создать 700 рабочих мест

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию индустриального здания в Дмитровском округе. Здесь будут размещаться склады, офисы и ремонтная зона.

Компания PNK group построила здание площадью 73 тысячи квадратных метров, предназначенное для хранения товаров. Здесь же расположены офисы, ремонтная зона и зарядная станция. Удобное расположение на ЦКАД в восьми километрах от Дмитровского шоссе делает объект привлекательным для потенциальных арендаторов. При полной загрузке площадей в индустриальном здании могут быть трудоустроены 700 человек.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Он помог быстрее получить необходимые документы для инвестора.

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Новый большой супермаркет появится в городском округе Химки во второй половине 2023 года. Здесь будут продуктовый и хозяйственный отделы, а также цветочная лавка, химчистка и аптека.

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