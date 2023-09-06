Подмосковье 06 сентября 2023, 16:25 Новое художественное отделение ДШИ № 1 открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Новое художественное отделение детской школы искусств № 1 имени Свиридова заработало на улице Яганова, 12 в Балашихе. В помещении работает шесть кабинетов, которые оборудовали интерактивными досками, планшетами, мебелью и мольбертами.

«Благодаря этому месту дети смогут приобщиться к творчеству, а наш город — получить новые таланты. Балашиха славится учениками школы имени Свиридова, она уже который год занимает лидирующее место в рейтинге школ искусств Подмосковья», — заявила замглавы Балашихи Лилия Татевосян.

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В учреждении будут учиться более 200 человек, из них 130 на бюджетной основе. Для работы пригласили преподавателей ведущих вузов и специализированных учреждений, а также доцента кафедры монументальной живописи института имени Сурикова.

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«Такого большого помещения для художников в нашем городе никогда не было. Его площадь около 500 квадратных метров. Благодарю главу города Сергея Юрова за такой замечательный подарок к началу учебного года. Интерьер помещений разрабатывал профессиональный архитектор и дизайнер. Дети получили все, о чем просили», — рассказала директор школы искусств Оксана Каменская.

Детская школа искусств — одна из старейших в городе, в следующем году учреждение отметит 70-летний юбилей. Всего в учреждении четыре отделения: музыкальное, художественное, театральное и раннее эстетическое развитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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