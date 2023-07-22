Подмосковье 22 июля 2023, 23:27 Новое хозяйство по выращиванию осетров открыли в Серебряных Прудах Unsplash

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Объединенное рыбоводство Gold Fish открыло в Серебряных Прудах новое предприятие по выращиванию осетров. Перед началом работы инвестор привел в порядок водоемы и восстановил здания объекта.

«У нас будут очень хорошие вкусовые качества, потому что до товарного вида мы будем доводить рыбу в пруду в открытом водоеме, то есть она будет расти как на природе», — отметил генеральный директор организации Исмаил Насибов.

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Перед переводом в пруды в бассейнах содержат около 50 тысяч осетров. Рыб кормят по строгому расписанию, комфортную температуру поддерживают с помощью отечественного оборудования. Всего в хозяйстве планируют выращивать порядка 150 тонн осетров в год. Найти деликатесы от предприятия можно будет в магазинах Москвы и Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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