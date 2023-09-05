Подмосковье 05 сентября 2023, 18:07 Новое футбольное поле откроют в лесопарке «Пехорка-лес» в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Финальные работы проводятся на спортивной площадке в лесопарке «Пехорка-лес» в Балашихе. На территории сделали футбольное поле с искусственным покрытием, установили уличные тренажеры, площадку для воркаута и беговые дорожки с резиновым покрытием.

Общая площадь спортивной зоны составляет около семи тысяч квадратных метров. Объект проверил глава городского округа Сергей Юров.

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«„Пехорка-лес“ — это новая территория, которую мы благоустраивали в этом году. Здесь такая тихая уютная территория. Обустроили дорожки, детскую площадку, продлили набережную. Еще один из важных проектов в этом парке — восстановление исторического фабричного поля. Мы приняли решение построить спортивный объект», — заявил Юров.

Фото: администрация Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Фото: администрация Балашихи Фото: администрация Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Зону отдыха в лесопарке «Пехорка-лес» благоустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки в лесу» в прошлом году. Ее площадь составляет около 16 гектаров.

Специалисты продлили набережную вдоль реки, обустроили освещенные дорожки для тихих прогулок и велосипедистов, установили беседки, а также обустроили две площадки для пляжного волейбола и детский игровой комплекс.

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