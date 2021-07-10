Новое фермерское хозяйство появилось в Луховицах

Фермер Дмитрий Капитанов вложил семь миллионов рублей в создание нового предприятия в Луховицах «Снова молодой». На 4,5 гектара земли он выращивает огурцы, помидоры сибирской селекции и европейские сорта клубники, за которыми приезжают из Москвы.

«Год назад ничего этого не было. Сейчас это уже предприятие. К нам приезжают люди, у нас появились поставщики и потом это безумно интересно. Земля настолько интересна, многогранна, столько появляется идей», — поделился фермер.

На предприятии трудятся пока всего четыре человека. Сотрудники занимаются прополкой, поливают грядки и собирают урожай. Каждый день на продажу отправляют до 400 килограммов овощей и ягоды. Глава Луховиц Владимир Барсуков оценил свежесть продукции и отметил, что власти будут привлекать в Луховицы таких тружеников как Капитанов, которые не боятся сложностей.

«Натуральная продукция, и то что она полчаса назад была на грядке, а потом она в ящике на продажу выставлена — это дорогого стоит, и мы должны дальше делать все чтобы привлекать таких людей, которые не боятся трудностей», — отметил Барсуков.

В прошлом году аграрии Луховицкого городского округа округа собрали более 115 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Это в восемь раз больше, чем в 2014 году.