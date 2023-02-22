Подмосковье 22 февраля 2023, 12:12 Новое фармацевтическое производство запустят в Дубне

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Компания «Алтегра» построит здание для фармацевтического производства в особой экономической зоне «Дубна». Проект стоит порядка 550 миллионов рублей, из них около 250 миллионов организация получит от Фонда развития промышленности России.

Заявку инвестора на предоставление кредита одобрил экспертный совет ФРП.

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«Работу на новом предприятии смогут получить 40 жителей Подмосковья. Содействие компании в составлении заявки в ФРП РФ оказали специалисты подмосковного фонда развития промышленности», — заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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Компания запустит серийное производство антибиотиков бета-лактамного ряда в твердых лекарственных формах. Предприятие заменит зарубежные препараты.

«В прошлом году ФРП РФ одобрил займы для 36 импортозамещающих проектов на территории Подмосковья, из них 23 инвестора уже получили средства и приступили к реализации своих планов», — сообщил директор подмосковного фонда Павел Ильин.

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