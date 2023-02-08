Подмосковье 08 февраля 2023, 16:52 Новое фармацевтическое производство в Долгопрудном создаст 120 рабочих мест

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Импортозамещающее производство фармацевтических субстанций появится в Долгопрудном. Компания «Глобалхимфарм» запустит его на «Земле за 1 рубль».

«На полученной территории компания реализует инвестпроект по расширению производства фармсубстанций. Объем инвестиций составит 750 миллионов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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На предприятии будут производить лекарства стратегически важных фармакологических групп: противоопухолевые, иммуномодуляторы, гормональные и другие.

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Лабораторно-производственно-складской комплекс построят на земельном участке площадью 0,88 гектара. Там будут расположены три производственные линии, лабораторный блок и автоматизированный склад.

Инвесторы могут подобрать участок в рамках программы «Земля за 1 рубль» на инвестиционной карте Московской области.

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