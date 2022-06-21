Новое эндоскопическое оборудование появилось в Дмитровской больнице

Обновление эндоскопического оборудования в Дмитровской больнице позволит улучшить качество лечения пациентов. Медучреждение расширит спектр проводимых операций.

Новая медтехника была закуплена по программе модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья. Благодаря оборудованию в больнице смогут проводить септопластику, гайморотомию и другие операции, улучшающие дыхание.

Заведующий ЛОР-отделением больницы Сергей Якунин рассказал, что благодаря таким мерам, операции стали доступнее для пациентов.

«Благодаря поступлению нового оборудования, в том числе трех видеоэндоскопов, а также привлечению новых специалистов, эндоскопические операции в ЛОР-отделении стали доступнее для жителей. Также в отделение поступили два новых риноларингофиброскопа стоимостью порядка четырех миллионов рублей», — рассказал заведующий отделением.

Якунин также добавил, что использование такого оборудования позволит пациентам очень быстро возвращаться к привычной жизни.

Подобные операции в Дмитровской больнице проводятся бесплатно по полису ОМС.