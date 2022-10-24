Новое единое пособие для детей объединит пять выплат в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 17:56 Новое единое пособие для детей объединит пять выплат в Подмосковье

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Универсальное пособие на детей введут в Подмосковье с 2023 года. Оно объединит себе выплаты беременным, по уходу за ребенком до 1,5 года, на детей до трех лет, от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Об этом сообщила глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева. Подать заявление на получение пособия жители смогут через «Госуслуги». Выплату получат семьи с низкими доходами с учетом имущества.

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«Размер нового пособия составит 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребенка — это от 7,5 до 14 тысяч рублей», — добавила она.

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В случае, если выплату уже назначили ранее, она продолжит действовать, рассказала глава министерства. Кроме того, при выборе пособия матери смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.