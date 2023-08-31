Подмосковье 31 августа 2023, 05:00 Новое дорожное покрытие проложили на 3 участках трассы Тверь — Уваровка в Можайске Минтранс Подмосковья

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В городском округе Можайск завершили укладку нового дорожного покрытия на трех участках трассы «Тверь — Уваровка». Ремонт провели вблизи населенных пунктов Поречье, Голышкино и Лыкшино.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, обновленные участки соединяют несколько сел и деревень с поселком Уваровка и Минским шоссе. Также дороги ведут к железнодорожным станциям, больницам, учебным заведениям и магазинам.

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В ведомстве отметили, что до конца ремонтного сезона в Можайске обновят еще 10 региональных дорог общей протяженностью почти 14 километров. На всех участках уложат новое покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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