Новое диагностическое отделение открыли в больнице в Одинцове | 360°

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Новое диагностическое отделение открыли в больнице в Одинцове

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Жителям городского округа Одинцово теперь доступна диагностика широкого спектра заболеваний. В Звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы появился аппарат компьютерной томографии.

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Новый аппарат компьютерной томографии позволяет выявлять самые различные патологии — онкологию, сосудистые и инфекционные заболевания. Под процедуру в Звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы выделили целое помещение. Современная техника стала частью нового диагностического отделения.

«Вообще, изначально мы планировали открыть кабинет компьютерной томографии. Но, поскольку помещение позволяет, решили расширить свои желания и открыть дополнительно кабинет эндоскопии. Это очень важно для Звенигорода», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы Николай Жариков.

В обновленном центре оборудовали также процедурные для проведения гастроскопии, колоноскопии и бронхоскопии. Кроме того, в отделении работает кабинет УЗИ. Теперь жители Звенигорода могут пройти полное обследование, не выезжая за пределы города.

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