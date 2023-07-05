Подмосковье 05 июля 2023, 14:01 Новое арт-пространство появилось в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

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Новое арт-пространство с экспозицией открылось в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Это уже второй подобный проект центра.

Торжественное открытие экспозиции в рамках пространства талантливой молодежи «Импульс. Арт» прошло 4 июля. Выставка рассказывает историю взросления творца Некто, который с самого детства любил заниматься прикладным искусством.

Посетителям провели экскурсию, в ходе которой авторы рассказали о тонкостях создания своих работ. Арт-пространство будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 18 июля включительно.

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