Новое административно-бытовое здание построили в Солнечногорске

Новое административно-бытовое помещение достроили в Солнечногорске. Здание расположили в микрорайоне Рекинцо-2.

Первоначально на улице Ухова выявили самовольную постройку. Она занимала участок площадью две тысячи квадратных метров.

Строительство вели с истекшим сроком разрешения. Совместная работа правительства Подмосковья и администрации городского округа позволила продлить его действие.

Об этом рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. По его словам, возведение уже завершили. С объекта сняли статус самовольной постройки.

Двухэтажное административно-бытовое здание построили по индивидуальному проекту Владислав Гордиенко.

По словам Гордиенко, здание выполнили в современном стиле с использованием большого количества стеклянных поверхностей.