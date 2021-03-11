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    11 марта 2021, 18:03

    Новое административно-бытовое здание построили в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новое административно-бытовое помещение достроили в Солнечногорске. Здание расположили в микрорайоне Рекинцо-2.

    Новое административно-бытовое здание построили в Солнечногорске | Изображение 1

    Первоначально на улице Ухова выявили самовольную постройку. Она занимала участок площадью две тысячи квадратных метров.

    Строительство вели с истекшим сроком разрешения. Совместная работа правительства Подмосковья и администрации городского округа позволила продлить его действие.

    Об этом рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. По его словам, возведение уже завершили. С объекта сняли статус самовольной постройки.

    Двухэтажное административно-бытовое здание построили по индивидуальному проекту

    Владислав Гордиенко.
    Новое административно-бытовое здание построили в Солнечногорске | Изображение 2

    По словам Гордиенко, здание выполнили в современном стиле с использованием большого количества стеклянных поверхностей.