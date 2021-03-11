11 марта 2021, 18:03
Новое административно-бытовое здание построили в Солнечногорске
Новое административно-бытовое помещение достроили в Солнечногорске. Здание расположили в микрорайоне Рекинцо-2.
Первоначально на улице Ухова выявили самовольную постройку. Она занимала участок площадью две тысячи квадратных метров.
Строительство вели с истекшим сроком разрешения. Совместная работа правительства Подмосковья и администрации городского округа позволила продлить его действие.
Об этом рассказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. По его словам, возведение уже завершили. С объекта сняли статус самовольной постройки.
Двухэтажное административно-бытовое здание построили по индивидуальному проекту
Владислав Гордиенко.
По словам Гордиенко, здание выполнили в современном стиле с использованием большого количества стеклянных поверхностей.