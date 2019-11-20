Новобранцев проводили в Ногинске. Они будут служить в Военно-морском флоте

20 юношей из Ногинска отправились на службу на Северный и Тихоокеанский флоты. В честь такого события в муниципалитете прошли торжественные проводы.

Ежегодно лучшие призывники Богородского округа удостаиваются чести служить на подшефных военных кораблях. В Ногинске проводили новобранцев на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота и ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы попасть на один из подшефных кораблей, призывникам приходится приложить немало усилий. Все они должны соответствовать категории повышенной годности, всего их восемь. Также каждый проходит психологический отбор, изучаются индивидуальные характеристики и предназначение по родам войск.

Служба на флоте имеет свою специфику и отличается от сухопутных, инженерных или других родов войск. Постоянный состав призывников на кораблях — по 20 матросов.

Источник фото: телеканал «360»

«Флот — это отход от земли, от берега. Но те ребята, которых мы отобрали, с честью и достоинством все перенесут», — отметил Михаил Борисов, военный комиссар.

Новобранцам вручили путевки, командирские часы главы муниципалитета. Благословил юношей благочинный церквей Богородского округа, протоиерей Марк Ермолаев. Кстати, в этот раз новобранцев провожали с главной площади Ногинска.

Источник фото: телеканал «360»

«Всех наших призывников нужно провожать отсюда, потому что это остается в памяти на всю жизнь. Здесь более торжественно, чем у военкомата, и здесь мы поклоняемся защитникам Родины», — поделился Игорь Сухин, глава муниципалитета.

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Несмотря на то, что служить всего год, этого достаточно для того, чтобы пополнить мобилизационный резерв, освоить военную специальность. После того, как ребята пройдут областную медкомиссию в военкомате Железнодорожного, им выдадут морскую форму. Часть ребят отправится на самолет во Владивосток, остальные — на поезд до Мурманска, где их будет ждать командование флотов.