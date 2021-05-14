Новинки российской авиатехники покажут на фестивале «Небо» в Балашихе

Уникальные модели летательных аппаратов покажут на выставке в рамках фестиваля «Небо: теория и практика» в Балашихе. Зрители смогут увидеть образцы современной техники, которые пользуются спросом как в России, так и за рубежом.

По словам организаторов, в этом году в программе фестиваля будет выделен самостоятельный блок Expo. На этой площадке представят широкий ассортимент авиационной техники от автожиров, планеров, аэростатов до гидросамолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

«Фестиваль — <…> одна из немногих площадок, где мы можем продемонстрировать широкой публике свои разработки. Это особенно важно сейчас, когда мы на пороге открытия рынка услуг малой авиации в области перевозки пассажиров и грузов», — отметил директор «Ассоциации малых авиационных предприятий» Дмитрий Куликов.

Среди главных экспонатов выставки многоцелевой легкий двухместный вертолет «Орлан», автожир «Танго+», реактивный планер АС4-115Jet, двухместный легкий самолет «Сигма 6». Его отличительной особенностью является возможность быстрого складывания крыла по принципу зонтика.

Отдельное внимание организаторы также обратили на беспилотный автожир GY 500 и легкий многоцелевой девятиместный самолет «Тайга» (V-100).

Всего на выставке будут представлены разработки более 15 производителей малой авиации из разных регионов России. Фестиваль пройдет на аэродроме Черное с 22 по 23 мая.