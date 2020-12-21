facebook_pixel
    21 декабря 2020, 13:31

    Около 40 новых школьных автобусов появится в селах Подмосковья к концу года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные сельские школы получат 38 автобусов для учеников до конца года. Из них 20 уже начали работать, а еще 18 направят учреждениям в оставшееся время.
    Около 40 новых школьных автобусов появится в селах Подмосковья к концу года | Изображение 1

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, сегодня областные школьные автобусы подвозят на учебу свыше 18 тысяч ребят.

    Такую помощь получают уже 234 учреждения, размещенных в 37 городских округах. Правительство Подмосковья каждый год выделяет средства на новые школьные автобусы, подчеркнула Ирина Каклюгина.

    Безопасный подвоз школьников — очень важный вопрос, который мы тщательно контролируем

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что транспорт регулярно проверяют. Школьный автопарк насчитывает 362 школьных автобуса, из которых 320 — с годом выпуска менее десят лет.

    Ирина Каклюгина подчеркнула, что существенную поддержку оказывает федеральный центр. По программе Минпромторга предоставят 17 новых автобусов.

    Все это поможет решить проблемы с дорогой более чем для 1,5 тысячи школьников до конца года. Это ребята, которые были вынуждены добираться пешком, пересадками на транспорте или с родителями на машинах.