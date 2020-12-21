Около 40 новых школьных автобусов появится в селах Подмосковья к концу года

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. По ее словам, сегодня областные школьные автобусы подвозят на учебу свыше 18 тысяч ребят.

Такую помощь получают уже 234 учреждения, размещенных в 37 городских округах. Правительство Подмосковья каждый год выделяет средства на новые школьные автобусы, подчеркнула Ирина Каклюгина.

Безопасный подвоз школьников — очень важный вопрос, который мы тщательно контролируем Ирина Каклюгина.

Она добавила, что транспорт регулярно проверяют. Школьный автопарк насчитывает 362 школьных автобуса, из которых 320 — с годом выпуска менее десят лет.

Ирина Каклюгина подчеркнула, что существенную поддержку оказывает федеральный центр. По программе Минпромторга предоставят 17 новых автобусов.

Все это поможет решить проблемы с дорогой более чем для 1,5 тысячи школьников до конца года. Это ребята, которые были вынуждены добираться пешком, пересадками на транспорте или с родителями на машинах.