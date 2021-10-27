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    27 октября 2021, 11:04

    Почти 50 новых рабочих мест появится в Красногорске благодаря складам

    Мининвест: еще 48 рабочих мест появится в Красногорске благодаря новым складам

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новый складской комплекс построили в Красногорске. Там создадут еще 48 рабочих мест для жителей.

    Почти 50 новых рабочих мест появится в Красногорске благодаря складам | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, это новый проект от компании «Офисно-складской комплекс „Бумеранг“».

    Она строит недвижимость в Красногорске уже несколько лет. Теперь фирма открыла там новый складской корпус.

    В этом помещении смогут хранить строительные материалы, технику, инструменты.

    Инвестор создаст 48 рабочих мест для жителей Красногорска

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в проект создания нового комплекса вложили 80 миллионов рублей.