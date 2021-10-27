27 октября 2021, 11:04
Почти 50 новых рабочих мест появится в Красногорске благодаря складам
Мининвест: еще 48 рабочих мест появится в Красногорске благодаря новым складам
Новый складской комплекс построили в Красногорске. Там создадут еще 48 рабочих мест для жителей.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, это новый проект от компании «Офисно-складской комплекс „Бумеранг“».
Она строит недвижимость в Красногорске уже несколько лет. Теперь фирма открыла там новый складской корпус.
В этом помещении смогут хранить строительные материалы, технику, инструменты.
Инвестор создаст 48 рабочих мест для жителей Красногорска
Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в проект создания нового комплекса вложили 80 миллионов рублей.