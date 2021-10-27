Почти 50 новых рабочих мест появится в Красногорске благодаря складам

Новый складской комплекс построили в Красногорске. Там создадут еще 48 рабочих мест для жителей.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, это новый проект от компании «Офисно-складской комплекс „Бумеранг“».

Она строит недвижимость в Красногорске уже несколько лет. Теперь фирма открыла там новый складской корпус.

В этом помещении смогут хранить строительные материалы, технику, инструменты.

Инвестор создаст 48 рабочих мест для жителей Красногорска Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект создания нового комплекса вложили 80 миллионов рублей.