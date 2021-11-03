03 ноября 2021, 15:17
Свыше 150 новых павильонов появилось на автобусных остановках Подмосковья
Павильоны на автобусных остановках обновили в 20 округах Подмосковья
Остановочные павильоны обновили более чем в 20 округах Подмосковья. Всего улучшили 150 таких площадок. Об этом рассказали в областном Минтрансе.
Новые павильоны появились в Подольске, Клину, Раменском, Бронницах, Можайске, Серпухове, Красногорске и Ленинском округе.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что новые посадочные площадки обустроили с учетом мнений жителей.
Работы провели по просьбам жителей в местах, где были необходимы остановки
Алексей Гержик.
Больше всего остановок улучшили в Подольске. Там заменили 47 павильонов по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Еще восемь павильонов появилось в Серебряных Прудах, а семь — в Шатуре.