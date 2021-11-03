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    03 ноября 2021, 15:17

    Свыше 150 новых павильонов появилось на автобусных остановках Подмосковья

    Павильоны на автобусных остановках обновили в 20 округах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Остановочные павильоны обновили более чем в 20 округах Подмосковья. Всего улучшили 150 таких площадок. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

    Свыше 150 новых павильонов появилось на автобусных остановках Подмосковья | Изображение 1

    Новые павильоны появились в Подольске, Клину, Раменском, Бронницах, Можайске, Серпухове, Красногорске и Ленинском округе.

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что новые посадочные площадки обустроили с учетом мнений жителей.

    Работы провели по просьбам жителей в местах, где были необходимы остановки

    Алексей Гержик.

    Больше всего остановок улучшили в Подольске. Там заменили 47 павильонов по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    Свыше 150 новых павильонов появилось на автобусных остановках Подмосковья | Изображение 2

    Еще восемь павильонов появилось в Серебряных Прудах, а семь — в Шатуре.