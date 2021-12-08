Еще 10 кабинетов КТ-диагностики открыли в Подмосковье с начала года

Кабинетов компьютерной томографии стало на 10 больше в Подмосковье. Их открыли в больницах Химок, Дзержинского, Зарайска, Шатуры, Долгопрудного и не только.

Технику купили по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, 10 новых КТ-кабинетов открыли в Подмосковье с начала года.

Качественная диагностика лежит в основе постановки диагноза и назначения лечения Светлана Стригункова.

Но предварительно все помещения, в которых установили КТ-аппараты, отремонтировали. Новые томографы появились и в больницах Королева, Раменского, Щелкова, Пушкино, а также многих других округов Московской области.

Ранее стало известно, что 155 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, которую инициировал губернатор.