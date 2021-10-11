Свыше 60 новых функций появилось на госуслугах Подмосковья за три года

Подмосковный портал «Госуслуги» отмечает девятилетие. За это время к нему присоединились около 7,4 миллиона пользователей. Больше здесь стало и самих функций. Их регулярно улучшают, отметил министр государственного управления региона Максим Рымар.

Источник фото: главное управление Госстройнадзора Подмосковья

По его словам, за девять лет жители Подмосковья получили на портале свыше 35 миллионов электронных услуг.

Цифровизация сегодня — один из трендов развития государства, в первую очередь в оказании государственных услуг Максим Рымар.

Чтобы стать пользователем, нужно зарегистрировать свою учетную запись в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации.

Получить ее можно на федеральном портале gosuslugi.ru/esia-help.

Сейчас на госуслугах Подмосковья доступно 213 функций для жителей и бизнеса, отметил Рымар.

Только за последние три года на портале появилось свыше 60 новых региональных и муниципальных услуг Максим Рымар.

Он подытожил, что число пользователей выросло уже до 7,4 миллиона человек, а это практически все население региона.