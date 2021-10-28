Подмосковные больницы получили 80 новых аппаратов для реабилитации с начала года

Еще 86 аппаратов реабилитации закупили для больниц в Подмосковье с начала года. Из них 80 уже установили. Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, часть оборудования, поступившего в больницы, применяют для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов.

Своевременная реабилитация после инфаркта или инсульта позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений Светлана Стригункова.

Новая техника уже появилась в больницах Солнечногорска, Дмитрова, Зарайска, Щелкова и других городских округов.

«От реабилитации зависит качество жизни наших пациентов», — подчеркнула Стригункова.

Ранее она сообщила, что больницы Подмосковья получат 174 аппарата для реабилитации после инсультов до конца года.