28 октября 2021, 14:28
Подмосковные больницы получили 80 новых аппаратов для реабилитации с начала года
Минздрав: больницы Подмосковья получили 80 аппаратов для реабилитации с начала года
Еще 86 аппаратов реабилитации закупили для больниц в Подмосковье с начала года. Из них 80 уже установили. Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
По ее словам, часть оборудования, поступившего в больницы, применяют для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов.
Своевременная реабилитация после инфаркта или инсульта позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений
Светлана Стригункова.
Новая техника уже появилась в больницах Солнечногорска, Дмитрова, Зарайска, Щелкова и других городских округов.
«От реабилитации зависит качество жизни наших пациентов», — подчеркнула Стригункова.
Ранее она сообщила, что больницы Подмосковья получат 174 аппарата для реабилитации после инсультов до конца года.