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    10 июня 2021, 11:47

    Строители перешли к новому этапу создания путепровода в Лобне

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Строители приступили к монтажу пролетного строения путепровода в Лобне. Его прокладывают над железной дорогой Савеловского направления по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

    Строители перешли к новому этапу создания путепровода в Лобне | Изображение 1

    Когда путепровод откроют, водители смогут выезжать из города за 30 минут вместо двух часов, которые они вынуждены тратить в пробках рядом с переездом на Батарейной улице.

    Работы выполняют по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Они идут в графике, сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

    В настоящий момент идет поставка элементов пролетного строения на площадку. Строителям предстоит собрать здесь более двух тысяч тонн металлоконструкций

    Алексей Гержик.
    Строители перешли к новому этапу создания путепровода в Лобне | Изображение 2

    Полностью завершить работы по монтажу пролетного строения планируют в сентябре.

    Строительство путепровода стало частью масштабного проекта по созданию Северного обхода Лобни. Всего будет три этапа. Их завершат в 2024 году.