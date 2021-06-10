Строители перешли к новому этапу создания путепровода в Лобне

Строители приступили к монтажу пролетного строения путепровода в Лобне. Его прокладывают над железной дорогой Савеловского направления по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Когда путепровод откроют, водители смогут выезжать из города за 30 минут вместо двух часов, которые они вынуждены тратить в пробках рядом с переездом на Батарейной улице.

Работы выполняют по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Они идут в графике, сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

В настоящий момент идет поставка элементов пролетного строения на площадку. Строителям предстоит собрать здесь более двух тысяч тонн металлоконструкций Алексей Гержик.

Полностью завершить работы по монтажу пролетного строения планируют в сентябре.

Строительство путепровода стало частью масштабного проекта по созданию Северного обхода Лобни. Всего будет три этапа. Их завершат в 2024 году.