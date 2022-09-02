Подмосковье 02 сентября 2022, 03:56 Поделиться Telegram

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Viber Регистрация права на объекты недвижимости для застройщиков стала проще С 1 сентября застройщики могут зарегистрировать право на объекты недвижимости в один клик Pxhere.com

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Застройщикам стало проще регистрировать прао на введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, а также получать ряд других услуг. С 1 сентября они доступны «в один клик»: это стало возможно благодаря изменениям ГрК РФ и Федеральный закон 218-ФЗ.

С 1 сентября власти должны направить в Росреестр заявление о кадастровом учете и регистрации права не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о разрешении ввести объект в эксплуатацию.

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Как отмечено в Telegram-канале министерства жилищной политики Подмосковья, упрощение условий коснется трех услуг. Речь идет про получение разрешения на ввод в эксплуатацию, постановку на кадастровый учет, а также регистрацию права.

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Нововведения не затронут многоквартирные дома и объекты недвижимости, строящиеся в соответствии с ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» или создаваемые жилищно-строительными кооперативами.

Поправки также не коснутся объектов недвижимости, которые созданы с привлечением средств нескольких лиц. Однако ограничения будут действовать только в том случае, если во время обращения за разрешением застройщик и иное лицо не смогли договориться о возникновении прав на созданные объекты.

За прошлую неделю введены в эксплуатацию еще 72 здания, 69 получили разрешения на строительство. В числе последних оказались новый детский сад в Люберцах, лечебно-оздоровительный корпус в Одинцове, храм в Павловском Посаде, склад в Домодедове и другие здания.

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