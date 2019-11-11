Новейшие технологии. Участники WorldSkills в Дмитрове разработают продукт на основе блокчейна

Подмосковье готовится к чемпионату WorldSkills. С 11 по 16 ноября пройдут отборочные этапы более, чем по ста компетенциям. В Дмитровском филиале университета «Дубна» участники будут соревноваться в четырех из них, все они связаны с новейшими технологиями.

Уже с 12 ноября ребята начнут соревноваться в компетенции «Изготовление прототипов». Для Даниила — это вторая попытка. В прошлом году юноша пробовал свои силы, но дальше областного этапа не прошел. Сделал выводы и теперь готовится тщательней.

«Инструменты все есть в запасе. Допустим, если 3D-принтер у меня выйдет из строя, есть запасные», — сказал Даниил Котельников, студент Дмитровского института непрерывного образования.

Готовятся и эксперты. Они работают над будущим заданием. Изготовление прототипов — одна из самых зрелищных компетенций. Участники получат чертеж, а в конце должны представить готовое изделие.

«Задача экспертов правильно подготовить задание. То есть они должны так его поставить, чтобы у участников в процессе выполнения не было никаких вопросов», — сказал Аминов Гарун, главный эксперт компетенции «Изготовление прототипов».

Одна из самых молодых компетенций — разработка решений с использованием блокчейн-технологий. Участникам нужно разработать продукт на основе технологии блокчейн. Команда из двух человек должна написать программу для отслеживания посылок со своей бизнес-идеей и понятным интерфейсом.

Источник фото: телеканал «360»

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«Сделав задание текущее наше, можно получить такой опыт, который может использоваться в реальных случаях. Тех же стартапах», — сказал Ярослав Серов, эксперт компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий».

Кстати, на прошлых соревнованиях команда из Подмосковья уступила лишь сборной Москвы. Так что в этом году могут взять реванш. Но, говорят, и без того многое получили. Все студенты, прошедшие через движение WorldSkills, получают выгодные предложения от работодателей.

«Многие работают в крупных компаниях, которые обеспечивают внедрение программного продукта, разрабатывают бизнес-идеи. То есть ребята, которые занимаются по линии WorldSkills они очень востребованы», — сказал Василий Баринов, директор филиала Дмитровского института непрерывного образования.

На базе университета «Дубна» и его филиала в Дмитрове пройдут соревнования по четырем компетенциям. Каждый день участникам дается по 8 часов — то есть полноценный рабочий день. Сложности бывают и в плане выдержки. Так что на площадке будут дежурить психологи. А 16 ноября станут известны итоги. Победители шестого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Московской области 2020 смогут побороться за место в национальной сборной.