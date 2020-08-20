Новейшее оружие для российской армии начали производить в Подольске

В Московской области запустили серийное производство нового оружия для российской армии. Пистолет «Удав» будут делать в Подольске. Оружие обладает рядом преимуществ перед аналогами.

Первую партию пистолетов «Удав» выпустит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Это предприятие входит в госкорпорацию «Ростех».

У нового пистолета есть целый ряд преимуществ в сравнении с его аналогами: CZ, Glock, Walther, Colt и другими. Усовершенствовать оружие удалось благодаря новым изобретениям.

У пистолета новая конструкция магазина. Технологию запатентовали. Она позволяет визуально или тактильно определить количество оставшихся патронов.

Также в комплекте пистолета будет глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Новое оружие — полностью российская разработка. Все комплектующие изготовлены на территории страны.

«Удав» прошел государственные испытания, его рекомендовали к принятию на вооружение.

«В Московской области работают ведущие научно-исследовательские и производственные предприятия российского ОПК. В регионе функционирует более 120 таких компаний. Они охватывают все ведущие направления оборонно-промышленного комплекса России: космонавтика, машиностроение, авиастроение, микроэлектроника, производство боеприпасов, спецметаллургия и спецхимия, — реализуя богатейший научно-технический потенциал Подмосковья», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.