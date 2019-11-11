Новую работу нашли 52 тысячи жителей Подмосковья через службу занятости в этом году

С начала 2019 года в службу занятости Московской области обратились 262,5 тысячи человек. При этом работу нашли 52 тысячи жителей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Чаще всего люди обращались в службу занятости за информацией о положении на рынке труда — 101,3 тысячи человек. Еще более 62 тысяч — за профессиональной ориентацией. Посодействовать в поиске работы попросили 83,9 тысячи жителей. Всего с начала года открыли 103,6 тысячи вакансий, причем 73,9% — по рабочим профессиям.

«Сейчас в областном банке вакансий размещено 45 тысяч предложений, из них 68,7% — по рабочим профессиям, а 94% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — отметила Ирина Фаевская.

Подмосковье вошло в число регионов с самой низкой безработицей Подробнее

В конце октября уровень регистрируемой безработицы в Московской области составил 0,51% к численности экономически активного населения. По России такой же показатель равен 0,9%, а по ЦФО — 0,6%. Если говорить об общем уровне безработицы, то в Подмосковье он составляет 2,8% — и это одна из самых низких отметок в стране.