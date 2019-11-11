  • Новую работу нашли 52 тысячи жителей Подмосковья через службу занятости в этом году

    11 ноября 2019, 13:00

    Евгения Остапенко, Ирина Люлина

    С начала 2019 года в службу занятости Московской области обратились 262,5 тысячи человек. При этом работу нашли 52 тысячи жителей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
    Новую работу нашли 52 тысячи жителей Подмосковья через службу занятости в этом году

    Чаще всего люди обращались в службу занятости за информацией о положении на рынке труда — 101,3 тысячи человек. Еще более 62 тысяч — за профессиональной ориентацией. Посодействовать в поиске работы попросили 83,9 тысячи жителей. Всего с начала года открыли 103,6 тысячи вакансий, причем 73,9% — по рабочим профессиям.

    «Сейчас в областном банке вакансий размещено 45 тысяч предложений, из них 68,7% — по рабочим профессиям, а 94% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области», — отметила Ирина Фаевская.

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    В конце октября уровень регистрируемой безработицы в Московской области составил 0,51% к численности экономически активного населения. По России такой же показатель равен 0,9%, а по ЦФО — 0,6%. Если говорить об общем уровне безработицы, то в Подмосковье он составляет 2,8% — и это одна из самых низких отметок в стране.