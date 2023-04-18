18 апреля 2023, 16:25
Новая зона отдыха вдоль Демьяновского проезда появилась в Клину
В Клину появилась новая зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель». Работы провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«Зона отдыха вдоль Демьяновского проезда — начало масштабного преображения центральной части города Клин. Эту территорию нам удалось преобразить благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, инициированному президентом», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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На благоустроенной территории появились различные зоны: для проведения городских мероприятий, детских игр и спокойного отдыха. Также там обустроили локацию с экспозицией истории города для тихого отдыха, сцену с амфитеатром и смотровую площадку, а любители активного отдыха смогут заняться спортом.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по уровню благоустройства.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Благоустройство
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