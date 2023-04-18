Подмосковье 18 апреля 2023, 16:25 Новая зона отдыха вдоль Демьяновского проезда появилась в Клину министерство благоустройства

Читать 360tv в

В Клину появилась новая зона отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона «Строитель». Работы провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Зона отдыха вдоль Демьяновского проезда — начало масштабного преображения центральной части города Клин. Эту территорию нам удалось преобразить благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, инициированному президентом», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

На благоустроенной территории появились различные зоны: для проведения городских мероприятий, детских игр и спокойного отдыха. Также там обустроили локацию с экспозицией истории города для тихого отдыха, сцену с амфитеатром и смотровую площадку, а любители активного отдыха смогут заняться спортом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по уровню благоустройства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».