Подмосковье 14 февраля 2023, 16:54 Новая зона отдыха с беседкой и пирсом появится вблизи реки Сестры в Клину

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Улицу Чайкиной в Клину благоустроили. Она находится в центре города и примыкает к главной артерии населенного пункта. В прошлом году ее озеленили, установили скамейки и урны, а в будущем там появятся велодорожки и заменят тротуарное покрытие. У реки Сестры создадут зону отдыха с беседкой и пирсом.

Глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что жители часто проходят по улице Чайкиной, чтобы добраться до разных мест. Теперь пространство стало современной зоной отдыха.

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«Широкие, продуваемые ветрами пространства заполним зелеными насаждениями, а рельеф и малые формы послужат созданию комфортного городского пространства», — добавил он.

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По проекту на улице обновят покрытие и обустроят велодорожки. Кроме того, у реки Сестры появятся зона отдыха с деревянными настилами, площадка с беседкой и пирс. Через реку протянется пешеходный мост, а берега укрепят. На территории установят информационные стенды.

«Проект данной территории был сделан на основании обсуждений с жителями. Основная цель — раскрыть историческую особенность территории и туристического потенциала. Создать привлекательное и удобное пространство для проведения мероприятий», — отметил министр.

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