Новая зона отдыха появится во Фрязине

В центральной части наукограда появится новая зона отдыха.

Ранее в сквере города оборудовали игровую площадку с качелями, батутами, горками и каруселями. Для детей постарше был создан воркаут и скейт-площадка. Также были устроены места для игр в шашки, шахматы и настольного тенниса.

«В рамках второго этапа будет благоустроена территория центральной части города. Это 14 тысяч квадратных метров территории благоустройства с озеленением, с укладкой брусчатки и установкой малых архитектурных форм», — рассказал технический директор ООО «МСК Групп» Игорь Васютык.

Скоро здесь обновят наружное освещение, установят системы видеонаблюдения, отремонтируют тротуары. Кроме того, здесь создадут все условия для людей с ограниченными возможностями.

«Была проведена большая работа. Соответственно, было голосование и на портале „Добродел“, и в городе мы проводили опрос. В зависимости от пожеланий жителей, была разработана проектная документация, которая так же прошла у нас и архитектурный совет при Министерстве благоустройства Московской области. Мы уже второй год, благодаря поддержке губернатора, реализуем этот замечательный проект», — поделился глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Работы по благоустройству ведутся в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». На его реализацию выделили средства из трех бюджетов — федерального, областного и местного