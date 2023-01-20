Подмосковье 20 января 2023, 15:44 Новая зона отдыха появится в поселке Свердловском в Лосино-Петровском округе в 2023 году

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В 2023 году в рабочем поселке Свердловском Лосино-Петровского округа благоустроят парк. Согласно проекту, территория будет разбита на пять основных зон: отдыха, событийную, игровую, спортивную и ландшафтную.

К благоустройству парка приступят весной. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Отмечается, что благоустройство предусматривает развитие нового кругового пешеходного маршрута: в восточной части зоны отдыха будут проложены новые дорожки, а в западной части появится деревянный настил с выходами к пруду.

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«Концепцией благоустройства территории предусмотрено создание всех условий для комфортного отдыха: зоны активности, озеленение, тропинки. После завершения всех работ, уверен, парк станет настоящей точкой притяжения жителей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Парк сделают доступным и комфортным для всех жителей округа, в том числе маломобильных. Там появится и общественная зона со сценой для проведения мероприятий, кафе, лодочной станцией и розовым садом. Для любителей активного отдыха сделают спортивную зону со скейтпарком, воркарут площадкой и всесезонной хоккейной коробкой. В парке также можно будет выгуливать собак на специально отведенной для этого территории.

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