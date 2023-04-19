Подмосковье 19 апреля 2023, 12:15 Новая зона отдыха появится на площади Победы во Фрязине в 2023 году Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Зону отдыха на площади Победы и на Комсомольской улице благоустроят во Фрязине в 2023 году. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, сейчас на территории есть одиночные посадки деревьев и кустарников, местами утрачено дорожное покрытие, а в зеленых зонах протоптаны тропинки. В будущем там проведут комплексное благоустройство: установят систему освещения, видеонаблюдение, скамейки и урны, обустроят проезды и тротуары.

Реклама

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».