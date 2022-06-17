Новая зона отдыха «Пехорка Лес» появится в Балашихе

Новую зону создадут благодаря программам «Парки в лесу» и «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров во время выездного совещания на территорию парка.

Территория нового пространства увеличит площадь любимого горожанами парка «Пехорка» на 18 гектаров. В парке создадут места для спокойного отдыха, а также здесь появятся детская площадка, площадка для воркаута, а на территории старого футбольного поля появится современное искусственное покрытие.

По всей территории зоны отдыха установят малые архитектурные формы, скамейки, урны и беседки для тихого отдыха, установят освещение.

«Мы уделяем огромное внимание благоустройству общественных территорий. Это очень востребовано у наших жителей. Мы видим, как люди приходят, отдыхают. Мы начинали эту большую работу пять лет назад с „Пехорки“, сегодня мы понимаем, что парк очень востребован. Наша задача — расширить возможность парка. Рядом есть лесные кварталы, которые тоже можно задействовать. Здесь есть определенные ограничения, связанные с тем, что территория „Пехорка Лес“ принадлежит Горенскому лесничеству», — рассказал глава Балашихи.

Благоустройство территории парка проведут с минимальным вмешательством в природу. Уже сейчас здесь ведется устройство дорожек. Скоро рабочие приступят к созданию набережной, которая будет продолжением набережной парка «Пехорка».

Источник фото: телеканал «360»

«К работам по благоустройству „Пехорка Лес“ приступили в конце мая. Сейчас здесь прокладывают створы дорог, они будут сделаны из мягкого покрытия для удобства жителей, никакого асфальта. Тропиночную сеть сделают с мягким покрытием — в гранитном отсеве. В лесной части ведут уборку сухостоя и валежника», — сказал руководитель Объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский.

Все работы по созданию новой зоны отдыха «Пехорка Лес» планируют закончить ко Дню города. На эти цели будет потрачено более 270 миллионов рублей.

Еще одно пространство для прогулок создадут в микрорайоне Новый Свет. На территории будущего сквера Ветеранов на улице Звездной сейчас проводят строительные и демонтажные работы.

Объект благоустраивают за счет средств городского бюджета. Здесь будут располагаться пешеходные и велосипедные дорожки, детская игровая площадка, скамейки и теневые навесы. Кроме того, здесь проведут озеленение. На создание сквера выделят более 150 миллионов рублей. Закончить все работы планируется к концу августа.

«Благоустроить сквер на улице Звездной нас просили ветераны и жители микрорайона Новый Свет. Жители любят отдыхать недалеко от дома, поэтому стараемся благоустраивать территорию в каждом микрорайоне. Мы уделяем внимание не только большим территориям, но и небольшим скверам. Первым таким проектом стал сквер в микрорайоне Южный. Всего мы сделали более десяти таких небольших территорий», — пояснил Сергей Юров.

Самой большой территорией, которую благоустроят в этом году, станет Ольгинский лесопарк — около 71 гектара. Общественные обсуждения работ в Ольгинском лесопарке уже провели, итоговый проект готов. В настоящий момент идет выбор подрядчика для строительно-монтажных работ, которые должны завершиться к концу 2022 года.