Новая зона гольф-клуба появится в Одинцове | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 10:40 Новая зона гольф-клуба появится в Одинцове

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Строительство зоны для обслуживания гольф-клуба Raevo Golf & Country club стартовало в Одинцове. Минжилполитики выдало разрешение на проведение работ. В проект вложат 350 миллионов рублей.

В рамках первого этапа строительства создадут гостиницу для обслуживающего персонала и гринкиперов. Также на территории появится склад для хранения спецтехники и средств по уходу за газоном.

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Гольф-клуб стал уникальным объектом в регионе. Его особенностью стало 18-луночное поле, созданное чемпионом мира Джеком Никлаусом. Для газона использовали авторские технологии.

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