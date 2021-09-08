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    08 сентября 2021, 18:06

    Новая выставка откроется в подмосковном музее «Зоя» 11 сентября

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    В музее «Зоя» в Петрищеве подготовили новую выставку. Она откроется 11 сентября. Экспозицию посвятили 98-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

    Новая выставка откроется в подмосковном музее «Зоя» 11 сентября | Изображение 1

    Музей «Зоя» ждет гостей на новую интерактивную выставку «Это все о ней». На ней посетители смогут погрузиться в атмосферу жизни Зои Космодемьянской. В экспозиции собрали детские фотографии Зои, школы, где учились Зоя и ее брат Шура, ее личные вещи, артефакты из жизни и семьи, фотографии Москвы 30-х годов.

    Создатели выставки услышат звуки довоенной столицы с помощью новых технологий. Атмосферу города воссоздадут голос диктора в радиоприемнике, звон трамваев, видеохронику праздников, музыку, песни, фрагменты радиоэфиров 30-х годов.

    Новая выставка откроется в подмосковном музее «Зоя» 11 сентября | Изображение 2

    Известный российский селекционер Олег Дороганов на торжественном открытии выставки продемонстрирует новый авторский сорт — георгин «Зоя». Он вывел его специально для музея. Специалисты из Ботанического сада начнут готовить документы для регистрации нового георгина в Госсорткомиссии.

    Также 11 сентября в музее пройдет музыкально-историческая лекция о музыке 30-40-х годов.