Новая выставка откроется в подмосковном музее «Зоя» 11 сентября

В музее «Зоя» в Петрищеве подготовили новую выставку. Она откроется 11 сентября. Экспозицию посвятили 98-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Музей «Зоя» ждет гостей на новую интерактивную выставку «Это все о ней». На ней посетители смогут погрузиться в атмосферу жизни Зои Космодемьянской. В экспозиции собрали детские фотографии Зои, школы, где учились Зоя и ее брат Шура, ее личные вещи, артефакты из жизни и семьи, фотографии Москвы 30-х годов.

Создатели выставки услышат звуки довоенной столицы с помощью новых технологий. Атмосферу города воссоздадут голос диктора в радиоприемнике, звон трамваев, видеохронику праздников, музыку, песни, фрагменты радиоэфиров 30-х годов.

Известный российский селекционер Олег Дороганов на торжественном открытии выставки продемонстрирует новый авторский сорт — георгин «Зоя». Он вывел его специально для музея. Специалисты из Ботанического сада начнут готовить документы для регистрации нового георгина в Госсорткомиссии.

Также 11 сентября в музее пройдет музыкально-историческая лекция о музыке 30-40-х годов.